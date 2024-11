Al via Creative, il Festival Metropolitano Culture giovanili

Leggi su Ildenaro.it

Al viadella Cultura, rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni, progetto che include laboratori formativi completamente gratuiti per artisti emergenti, giovani imprenditori e professionisti della creatività, eventi culturali e rassegne musicali, contest e conversazioni eccellenti dedicano all’innovazione e alla trasformazione sociale. L’iniziativa è stata presentata dal sindacoGaetano Manfredi, il consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi Sergio Colella e Lello Savonardo, Consulente del Sindaco per le Politiche Culturali. Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli , in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo,intende sostenere il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l’industria culturale nel territorionapoletano e promuovere la cultura, l’arte e la bellezza come strumenti di contrasto al disagio sociale.