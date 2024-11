Bergamonews.it - Al Teatro Prova debuttano due spettacoli: “La scuola che non c’è” e “Volo”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo. Dopo un inizio di stagione caratterizzato dalla collaborazione con il Festival CittadiDanza di ABC-Allegra Brigata Cinematica per l’ospitalità della performance olandese “BB”, entriamo nel vivo delle nostre proposte con un novembre che vedrà ben due debutti di: LACHE NON C’È e.Due esordi lontani tra loro per target ma vicini per la progettualità che li accomuna: negli ultimi anni la Compagnia ha puntato a creare un contatto più profondo con un pubblico diverso da quello abituale, utilizzando linguaggi più specifici e innovativi capaci di sorprendere gli spettatori, vecchi e nuovi.Particolarmente significativo quindi il debutto di LACHE NON C’È, che vedetornare, dopo molti anni, alla produzione di uno spettacolo per le scuole secondarie.