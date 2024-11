Lopinionista.it - A Roma protestano i giornalisti precari della Rai: sostegno da Unirai e Pluralismo e Libertà

– “La speranza è che ci siano le correzioni richieste rispetto a una manovra che potrebbe rappresentare un danno per i lavoratori Rai”. Lo ha detto Francesco Palese, segretario di, intervenendo al presidio deiquesta mattina a viale Mazzini. Molto partecipata la manifestazione dei collaboratori e programmisti registi che si è tenuta questa mattina davanti alla sede Rai.“In ogni caso – ha aggiunto Palese – a pagare non potrà essere chi sta aspettando di essere regolarizzato da troppo tempo. I possibili tagli non possono essere un alibi per nessuno. È stata la Corte dei conti a individuare capitoli ben precisi dove la Rai può ottimizzare le sue spese, a partire dalle consulenze esterne”.“I colleghi che aspettano il giusto contratto – ha spiegato Palese – vantano anche un diritto di precedenza rispetto ad eventuali nuovi inserimenti e vedrebbero inoltre accolte le proprie rivendicazioni da qualsiasi giudice del lavoro”.