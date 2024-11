Dilei.it - Wedding chapters, cos’è e come organizzarne uno

Matrimoni di 24 ore? No grazie. Sempre più sposi scelgono infatti di prolungare i propri fiori d’arancio per più giorni, optando, in poche parole, per dei. Si tratta di eventi nuziali suddivisi in diverse fasi, pensati per godersi al massimo ogni singolo momento delle celebrazioni.A scegliere questa formula sono soprattutto i giovanissimi, ispirati dalle tendenze d’Oltreoceano rese celebri da serie tv e social. Maesattamente un? Esi organizza? Ve lo spieghiamo in questa guida.Cosa sono isuggerisce il nome, isono dei “matrimoni a capitoli”, ovvero delle cerimonie divise in più fasi. Le nozze di questo tipo non si limitano infatti al canonico rito, ma prevedono festeggiamenti che si protraggono per almeno tre giorni nel corso della stessa settimana.