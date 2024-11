Gaeta.it - Una virologa croata utilizza virus coltivati per curare un tumore al seno: la rivoluzione in medicina

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo caso ha catturato l’attenzione del mondo scientifico e non solo: Beata Halassy,dell’Università di Zagabria, ha ottenuto risultati sorprendenti nel trattamento delal, applicando una procedura innovativa.ndoda lei stessinel laboratorio, la ricercatrice ha dimostrato che è possibile sviluppare un approccio alternativo alla lotta contro questo tipo di cancro. Questo evento ha aperto discussioni importanti sulle potenzialità delle terapie virali in oncologia.La tecnica non convenzionale dellaBeata Halassy ha dedicato la sua carriera alla ricerca suie sulle loro potenzialità terapeutiche. Nel suo articolo pubblicato sulla rivista scientifica Vaccine, racconta la sua esperienza personale con ilale la conseguente scoperta di una potenziale cura.