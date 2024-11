Panorama.it - Tetris compie 40 anni. I segreti del rompicapo più famoso al mondo

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno giocato a, il videogioco di logica e ragionamento inventato nel 1984 da Aleksej Leonidovic Pazitnov, un informatico dell’Accademia delle scienze dell’U. E’ stato scaricato da 500 milioni di persone e deve il suo successo all’imprenditore Henk Rogers, presidente e direttore dellaCompany, con sede a Las Vegas. E’ lui che nel 1989, dopo mille peripezie, decise di venderlo in bundle con la prima versione del Game Boy della Nintendo. Anche le musiche del videogioco furono una scelta di Rogers. Optò per quelle della tradizione russa, ne acquisì i diritti e oggi chi vuole utilizzarle deve interfacciarsi con lui. Durante la quinta edizione del festival internazionale Matera Film Festival, Henk Rogers ha raccontato a Panorama.it le avventure della sua vita e il suo impegno per difendere il Pianeta.