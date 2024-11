Lanazione.it - Terza categoria: il Pisa Ovest trionfa nel derby contro la Popolare Cep

, 11 novembre 2024 – Al campo sportivo comunale di via Ivizza si sono sfidati nelCep e. I rossoblu di Corradi hanno avuto la meglio per 3-1 per effetto delle reti segnate da Diana, Messina e Burchi. Ad inizio ripresa un rigore di Franco aveva riaperto il match per la, ma la rete dell'ex Burchi ha chiuso la contesa. I ragazzi di mister Corrado Lorenzi dovevano riscattare la sconfitta in campionatoil Porta a Lucca, mentre laCep arrivava dallo 0-0 nel big-match di sette giorni fail Filettole al “Ridondelli”. Nel primo tempo è ilche riesce ad approcciare meglio il match: Fiorini viene steso in area dopo pochi minuti ma l’arbitro lascia correre. La Nuovaci prova con una conclusione di Santi, con palla a lato.