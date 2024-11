Gamerbrain.net - Sony brevetta il Rewind nei giochi PS5

Dopo il nuovo Dual Senseto da, l’azienda ha depositato presso l’ufficio competente, un nuovo brevetto, questa volta però legato ad una funzioneneiPS5, che come da nome permetterebbe all’utente di riprendere la partita in momenti specifici, rivedere o rivivere determinate azioni di gioco, come accade con la serie Forza Motorsport e Horizon, oltre le collection diretrogames.Il nuovo brevetto diriavvia iCome riportato nella descrizione ufficiale del brevetto:“L’utente può accedere alla modalità didurante il gameplay utilizzando uno o più input sul controller per visualizzare il gameplay recente (ad esempio, riavvolgimento, avanzamento veloce, play, ecc.), per poi tornare al gameplay in tempo reale.”Il brevetto in questione prende il nome di GAMEPLAYWITH USER TRIGGERED BOOKMARKS, che tradotto significa che il giocatore potrà impostare un segnalino, da utilizzare per riavviare il gioco fino a quel momento, una sorta di salvataggio per intenderci.