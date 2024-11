Ilveggente.it - Sinner mette le mani avanti: tutto ma non quello

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

Jannikha detto no: un fallimento totale.Da una parte c’era Alessandro Cattelan, dall’altra Marco Mengoni. Il minimo che potesse accadere era che il pubblico – e non solo – si sbellicasse dalle risate. E indovinate un po’? Questo è esattamenteche è accaduto venerdì sera, all’antivigilia dell’evento che ha acceso Torino e i tifosi diil mondo.lema non(AnsaFoto) – Ilveggente.itLe Nitto Atp Finals sono ufficialmente entrate nel vivo, ma suche è accaduto in occasione dello show inaugurale del Torneo dei Maestri si potrebbe scrivere non un libro, ma una collana intera. E lo sa bene Jannik, che, manco a dirlo, è stato il protagonista indiscusso di questa friday night tutta da ridere. Il beniamino della Inalpi Arena che, per l’occasione, era ovviamente gremita in ogni ordine di posto.