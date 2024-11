Notizie.com - Se hai un libretto risparmio potresti trovare questo regalo da Poste italiane

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

ha lanciato un concorso a premi che mette in palio 680 pass dal valore di 59,90 euro ciascuno: di cosa si tratta e come partecipare.Nei giorni scorsi, è partito un nuovo concorso di“Apri online ilSmart” che mette in palio ben 680 premi dal valore di 59,90 euro cadauno. Il concorso, come si evince dallo stesso nome, prevede l’apertura di unSmart e successivamente l’iscrizione per l’estrazione finale.Se hai unda(Foto da Ansa) – Notizie.comLa procedura per iscriversi non è complicata, ma deve essere completata entro i termini previsti dal regolamento. Il concorso, difatti, scadrà tra poco più di un mese, mentre l’estrazione verrà effettuata ad inizio del prossimo anno quando verranno svelati i fortunati vincitori che potranno godersi il premio.