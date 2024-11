Scontri a Bologna Meloni cancella il viaggio elettorale ma in collegamento attacca il Pd | Io non ho coraggio? Do sempre conto di ciò che faccio

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Ci tenevo da matti ad esserci, mi dispiace non essere riuscita a venire a. C’è tanta gente fuori dalle stanze dei bottoni che ancora tifa per noi e per l’Italia. Non sono riuscita ad arrivare in tempo, la scorsa settimana ho rinviato la riunione coi sindacati. L’ho rinviata a oggi. La riunione oggi è durata 6 ore e mi ha impedito di arrivare fisicamente in tempo a. Ho letto che il Pd ha detto: ‘lanon ha ildi andare a’. La settimana scorsa diceva che non avevo ildi incontrare i sindacati. Io ho ildi farequello cheperché posso daredelle mie posizioni». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgiaal comizio del centrodestra previsto aper martedì 12 novembre negli ultimi giorni di campagnaper le elezioni regionali in Emilia Romagna.