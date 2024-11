Gaeta.it - Sciopero improvviso ferma la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo-Torino: conseguenze e rischi futuri

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Da questa mattina, laè sospesa a seguito di unoinatteso dei lavoratori delle ferrovie francesi, attivi nella stazione di Breil, in alta Val Roya. Questo tipo di mobilitazione, non preannunciata, ha avuto un impatto diretto sui collegamenti tra Liguria e Piemonte, creando disagi per i passeggeri.Stando a quanto riportato, l’astensione dal lavoro in Francia era prevista per domani, ma i dipendenti hanno deciso di intraprendere locon un giorno di anticipo. Di conseguenza, le corse in partenza daversosi fermeranno presso Limone Piemonte, mentre i treni in direzione opposta, dalla costa ligure verso il Piemonte, sono stati completamente cancellati. Questo imprevisto ha lasciato molti viaggiatori a cercare soluzioni alternative per arrivare a destinazione, rendendo la situazione più complessa del previsto.