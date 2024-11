Gaeta.it - Sal Da Vinci lancia un appello ai giovani di Napoli: “Amate e non fate guerra”

Facebook WhatsAppTwitter Sal Da, celebre artista napoletano, ha recentemente espresso la sua forte preoccupazione per la crisile che sta attraversando. Durante un incontro, il cantante hato unvibrante, esortando ia lasciare da parte la violenza e a riempire le proprie vite di sogni e bellezza. L’emergenzale, secondo Da, non rappresenta solo una questione locale, ma un problema che merita attenzione e impegno da parte di tutti.Un messaggio di amore contro la violenzaNel contesto di un crescente clima di violenza tra i, Sal Daha chiarito i suoi sentimenti, sollecitando i ragazzi a riflettere su cosa portano il risentimento e i conflitti. “Ragazzi, lasciate le armi e cercate qualcuno da amare,” ha esclamato, sottolineando che l’odio culmina in tragedie e distruzioni.