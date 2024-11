Quotidiano.net - Respinta la mozione di sfiducia contro De Luca. Il governatore imita il saluto romano e urla: “No”

Napoli, 11 novembre 2024 -ladiVincenzo De, ilrimane saldo al timone della regione Campania. Con un secco 'no' pronunciato in aula mentre tiene la mano destra tesa in avanti, gesto che ricorda il, il presidente ha rispedito al mittente l’attacco politico. (DIRE) Napoli, 11 nov. - Un secco 'no' pronunciato in aula mentre tiene la mano destra tesa in avanti, gesto che ricorda il. Cos Sono stati solo 15 i voti a favore dellapresentata in aula dal centrodestra, 35 i consiglieri dalla parte di De. Tra le fila dei franchi tiratori c’era un solo assente, ma evidentemente l’opposizione contava su voti bipartisan che potrebbero essere saltati solo all’ultimo. E mentre in aula si discuteva animatamente della possibile caduta del presidente, De- nonostante gli attacchi sulla sua gestione amministrativa - leggeva un libro in segno di smaccato disinteresse.