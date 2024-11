Metropolitanmagazine.it - Raggiunto l’accordo tra Chiara Ferragni e Fedez: a lei nessun assegno di mantenimento, lui pagherà le scuole dei figli

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Sembra essere alle battute finali l’epopea dei Ferragnez, almeno per quanto riguarda l’aspetto economico., a poco meno di un anno dall’annuncio della fine del loro matrimonio, hannoun accordo di separazione. l’imprenditrice digitale, travolta dallo scandalo Balocco, non riceverà l’diper i. Pare che la cifra richiesta si aggirasse intorno ai ventimila euro, un contributo considerato non necessario in sede legale. Di contro, per la logica secondo la quale non c’è parità in un rapporto in cui solo un genitore provvede al sostentamento della prole, anche il cantante dovrà sostenere delle spese. A lui, infatti, l’onere di pagare l’istruzione di Leone e Vittoria. I bambini frequentano una scuola privata di Milano dalla retta stellare.