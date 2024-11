Postecoglou si assume la responsabilità dell’incoerenza del Tottenham

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-10 21:31:48 Giorni caldissimi in redazione!L’allenatore delAngesi è assunto ladell’inizio di stagione incoerente della sua squadra, ammettendo che ha bisogno di portare maggiore stabilità alle loro prestazioni.Gli Spurs hanno subito una sconfitta per 2-1 contro l’Ipswich domenica, segnando la quinta sconfitta in 11 partite di Premier League e posizionandosi al 10° posto in classifica, a 12 punti dalla capolista Liverpool.Nonostante sia arrivato ai quarti di finale della Coppa Carabao, ilha ottenuto risultati contrastanti altrove, inclusa una recente sconfitta in Europa League contro il Galatasaray.La serie di vittorie consecutive più lunga in campionato è stata di sole due partite, con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni ancora da concretizzare.