Nuova Imprenditorialità in Campania all’Hub della creatività di Arbostella si presenta il bando

Si terrà mercoledì 13 novembre alle ore 17:30, presso l’Hub ad, in Viale Giuseppe Verdi, il workshop per lazione delemanato dalla Regione“Sostegno al lavoro autonomo e all’auto”. “L’iniziativa – si legge in una nota – rientra tra le azioni messe in campo da Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e si terrà presso l’HubComunicazione. Continuano così le iniziative del programma “Salerno Creativity & Work” nell’ambito del quale sono attive azioni di sensibilizzazione, assistenza e consulenza in materia di networking finalizzate a creare reti locali e infrastrutture sociali per sostenere la coprogettazione e le opportunity call in ambito regionale e nazionale”.Daniele PlaitanoSoc.