Thesocialpost.it - Mediaset, Grande Fratello non va in onda stasera: al suo posto Diletta Leotta con “La Talpa”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

lascia un vuoto nel consueto appuntamento del lunedì sera. Gli spettatori di Canale 5 troveranno al suo“La– Who is the Mole”, il reality condotto dache promette una serata ricca di colpi di scena. Questo cambio di palinsesto ha sorpreso il pubblico, abituato a seguire le vicende dei concorrenti delil lunedì sera. Per il momento non si sa se si tratti di una variazione temporanea o se il reality di Signorini cambierà definitivamente giorno.Leggi anche: Sinner incontra Giulia Gardani, l’istruttrice di tennis rimasta gravemente ferita in un incidenteLaaldelIn prima serata, quindi, spazio a “La”, il programma che unisce intrattenimento e mistero. I concorrenti rimasti in gara, tra cui Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger e Marina La Rosa, sono pronti a nuove sfide.