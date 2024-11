Gaeta.it - Luxury Box Zar Trilogy: un’esperienza di degustazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un Natale gourmet: Caviar Giaveri presenta laBox Zare il Caviale Persian OsietraIl periodo festivo si avvicina e Caviar Giaveri, un nome sinonimo di qualità nel panorama del caviale, propone due opzioni raffinate per celebrare il Natale e il Capodanno. Si tratta dellaBox Zare del pregiato Caviale Persian Osietra, ideali per chi desidera rendere speciali le proprie festività con un tocco di lusso.LaBox Zarè una confezione regalo pensata per gli amanti del caviale. Questo cofanetto esclusivo comprende tre tipologie di caviale pregiato: il Beluga Siberian, il Siberian Classic e l’Osietra Classic, ognuno caratterizzato da un gusto unico e distintivo. La scelta di questi tre assortiti permette a chi lo prova di esplorare le differenti sfumature che il caviale può offrire.