La regina Elisabetta due giorni prima di morire: "Almeno non mi seppellirà quell'idiota di Boris Johnson"

Ladi: “non mi”Ladisarebbe stata sollevata del fatto che a organizzare il suo funerale non sarebbe stato l’ex primo ministro britannico.È quanto rivela il libro Out del giornalista politico del Sunday Times, Tim Shipman, in uscita nei prossimi.Secondo la confidenza a un alto funzionario della corte, infatti, la, duedi, avrebbe affermato in riferimento a: “non organizzerà il mio funerale”.L’ex sovrana d’Inghilterra, inoltre, avrebbe definito il primo ministro britannico “più adatto al palcoscenico che alla politica”.