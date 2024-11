Juventus Sky UK | Contatti in corso con Pogba per la rescissione del contratto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lae Paulal lavoro per la risoluzione delche lega il francese al club bianconero fino al 30 giugno 2026. Lo riporta Sky Sport UK, aggiungendo che itra le parti sono in fase avanzata. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci novità riguardo l’accordo tra la società e il calciatore, che tornerà a giocare a marzo 2025 dopo la riduzione della squalifica a 18 mesi per il caso doping, che inizialmente era costato auno stop di 4 anni.tornerà a giocare già in questa stagione, ma non per la. “La società deciderà il da farsi. Paulè stato un grande giocatore. È da tanto tempo che non gioca e adesso io sono concentrato sulla partita. Tutto il resto conta poco, per me, in questo momento”, aveva detto lo sottobre Thiago Motta, interrogato sul possibile reintegro in rosa di Pogna.