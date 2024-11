Iltempo.it - Il vice di Lepore in piazza con i violenti. Il sindaco s'inventa "le camicie nere"

Non si placa la polemica sugli scontri a Bologna tra antagonisti e agenti. Da una parte ildi Bologna Matteoche accusa il governo: «Ai rappresentanti del governo voglio dire che ci hanno mandato 300. Noi eravamo contrari e abbiamo chiesto che la manifestazione non si facesse, poi evidentemente qualcuno ha chiamato e le cose sono cambiate». Una posizione che la Prefettura ha smentito con forza: «Si fa presente che la manifestazione organizzata dal Movimento nazionale rete dei Patrioti d'Italia per la giornata di sabato 9 novembre è stata oggetto di approfondito esame in sede di comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica» e che «dopo attenta analisi si è preso atto della insussistenza di motivazioni che avrebbero potuto legittimare un divieto dello svolgimento della stessa» e «si è ritenuto, con unanime avviso di tutti i componenti e, quindi anche del, che la stessa avrebbe potuto svolgersi».