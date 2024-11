Il nome sportivo del nuovo allenatore dopo che Ruben Amorim si è unito al Manchester United

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-11 14:43:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:L’della squadra riserve dello Sporting Joao Pereira è diventato l’della prima squadra del clubla partenza diper il, hanno annunciato i campioni in carica della Primeira Liga.La nomina dell’ex terzino dello Sporting Pereira è stata confermata dai Lions lo stesso giorno in cui, in carica dal 2020 e vincitore due volte del massimo campionato, ha iniziato a lavorare come successore di Erik ten Hag nei giganti della Premier League.Uno degli ex compagni di squadra di Pereira nello Sporting, Luis Neto, assisterà il 40enne insieme a Jose Caldeira, Antonio Pina e Hugo Tecelcao, con Tiago Teixeira alla guida dell’under 23 della capolista portoghese e Pedro Coelho che diventerà lo Sporting B.