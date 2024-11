Ilnapolista.it - I tedeschi sbeffeggiano la Roma: “Due allenatori prima ancora dei mercatini di Natale. Una rarità anche nell’impulsivo calcio italiano”

della Sueddeutsche guardano ladei Friedkin e non possono non farsi due grasse risate. Per loro l’esonero di Juric è una buonissima notizia. Significa che Hummels haun’opportunità nel club capitolino. Il quotidiano lo sottolinea e, nel farlo, non risparmia qualche stoccata al club e alla sua proprietà.Lae Hummels:un’opportunità per la Sueddeutsche“Consumare duein una stagione è di per sé un risultato notevole, ma riuscirci in un momento in cui i primidinon sono nemmeno stati allestiti è una“. Come dargli torto alla Sueddeutsche. “Asi racconta di una famiglia americana di proprietari infelice, di un club senza leader, di un allenatore con decisioni discutibili sul suo organico e, ultimo ma non meno importante, di un difensore centrale che ora rischia di essere critico mettendo in discussione la sua decisione di carriera“.