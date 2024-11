Amica.it - I segreti del make-up per un viso più magro, scolpito e liftato

Chi non desidera un, con contorni e zigomi ben definiti? Un po’ per la forma del, un po’ per il tempo che passa e la forza di gravità che, inesorabile, esercita la sua azione causando una certa lassità cutanea, sta di fatto che siamo sempre alla ricerca di un modo per snellire e liftare il. Possibilmente senza dover per forza ricorrere a punturine o chirurgia estetica e preferendo metodi più naturali come la ginnastica facciale e il trucco. Ebbene sì, entro certi limiti, allenare i muscoli del(prima si inizia meglio è) e un trucco sapientemente realizzato, possono compensare doppio mento, ovale non ben definito e zigomi poco prominenti. Tutte caratteristiche che purtroppo fanno inevitabilmente apparire ilpiù grosso e cadente, da sommare alla forma del volto, che non sempre è facile assottigliare.