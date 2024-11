Game-experience.it - Halo 2: è disponibile la demo Earth City dell’E3 2003, Microsoft celebra il 20° anniversario del gioco

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

ha rilasciato ladi, chiamata ““, così dare il 20°delcon protagonista Master Chief all’interno di: The Master Chief Collection.Ebbene sì, il colosso di Redmond ha mantenuto la promessa fatta appena qualche giorno fa, rilasciando su PC ladel secondo capitolo della serie sparatutto come una mod gratuita,all’interno della Workshop della The Master Chief Collection.ha precisato che ladi2 è stata restaurata da Digsite, un gruppo di fan che hanno collaborato direttamente con gliStudios (ex 343 Industries) per renderla perfettamente giocabile, e di conseguenza godibile, su moderni PC da gaming.Per scaricare questabasta di conseguenza accedere ad: The Master Chief Collection, recandosi successivamente nella pagina dellasu Steam, così da scaricarla in modo gratuito.