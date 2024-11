Oasport.it - GP Finlandia Trophy 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo la parentesi in oriente, la carovana dell’ISU Grand Prix-2025 di pattinaggio artistico ritorna in Europa, con un appuntamento molto particolare. Stiamo parlando infatti del, quinta tappa della rassegna itinerante in scena sul ghiaccio di Helsinki dal 15 al 17 novembre. Si tratta di una competizione solitamente destinata alle Challengers Series, quest’anno trasformata in evento di prima fascia in sostituzione della Rostelecom Cup, gara che in tempi normali si svolge come sappiamo in Russia (Paese membro della Federazione escluso a causa del conflitto bellicco tuttora in corso in Ucraina).La Nazionale italiana sarà presente in tre specialità su quattro. I riflettori saranno infatti puntati in campo maschile su Daniel Grassl, forgiato dal secondo posto conquistato la scorsa settimana all’NHKe motivato a conquistare un altro piazzamento importante per staccare il pass per le finali di Grenoble.