Oasport.it - Golf, Edoardo Molinari in controllo nel quarto round della Q School per il DP World Tour 2025, risale Celli

Il final stageper il DPcontinua la senza interruzioni mettendosi alle spalle la quarta giornata di competizione. L’evento che assegna quantomeno 20 carte per la prossima stagione di quel che fu l’Europeanè giunto infatti al termine deldei seiprevisti. Mantiene la vettaleaderboard, che dopo aver sofferto ieri ritrova il suo migliorcentrando un importante -3.Il torinese chiude la sua fatica del lunedì totalizzando un complessivo -20 (266 colpi) che gli consente di conservare due lunghezze di margine sul francese Clement Sordet, e soprattutto ben 9 sulla zona carta. Terza posizione in solitaria con lo score di -17 per il sudafricano Justin Harding, seguito a due colpi di distacco dal danese Alexander George Frances, dallo spagnolo Albert Boneta e dallo scozzese David Law.