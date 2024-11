361magazine.com - Giulia Tramontano, chiesto l’ergastolo e l’isolamento per 18 mesi per Impagnatiello

è stata uccisa dacon 37 coltellate mentre era incinta del loro bambino. Per luiI giudici della prima corte d’Assise si sono riuniti alle 9.30 di oggi, lunedì 11 novembre 2024. Per il femminicidio di«Alessandromeritacon isolamento diurno per 18», hanno detto i pm durante la requisitoria contro l’ex barman, che ha ucciso con 37 coltellatee il bimbo che aspettava. L’imputato è accusato di “omicidio aggravato (dai futili motivi, dalla crudeltà, dalla premeditazione e dal vincolo della convivenza), interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere della compagna, incinta al settimo mese del loro figlio Thiago” riporta l’Adnkronos.«Un processo faticoso, non indiziario, un articolato dibattimento che ha consentito a tutte e parti di arrivare alla formazione della prova: la perizia disposta d’ufficio dalla corte d’Assise, tutte le testimonianze e il materiale prodotto hanno dato un apporto significativo e un quadro chiarissimo».