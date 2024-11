Ilfogliettone.it - Giappone, Ishiba confermato primo ministro

Shigeruè stato eletto come 103model. La sua elezione è avvenuta dopo un ballottaggio con Yoshihiko Noda, leader del Partito Costituzionale Democratico.ha prevalso nel secondo turno di votazioni, ottenendo 221 voti tra i 465 deputati, mentre Noda ha ricevuto 160 voti. La sua nomina segna un cambiamento significativo nella leadershipse, poichéha preso il posto di Fumio Kishida, che ha rassegnato le dimissioni., noto per le sue posizioni indipendenti e per essere un sostenitore della riforma della costituzione pacifista, ha già tentato di ottenere la leadership del partito in precedenti occasioni. Tuttavia, la sua nuova posizione non sarà priva di sfide.guiderà un governo di minoranza, il che potrebbe complicare la sua capacità di attuare le politiche desiderate, specialmente dopo una flessione elettorale significativa.