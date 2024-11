Tg24.sky.it - Femminicidio Giulia Tramontano, oggi possibile sentenza. Pm: "È un viaggio nell'orrore"

Potrebbe arrivare già, 11 novembre, ladel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per ildella fidanzata 29enne, uccisa - incinta al settimo mese – il 27 maggio 2023.’aula della prima corte d’Assise del Tribunale di Milano discutono il caso i pubblici ministeri Letizia Mana e Alessia Menegazzo, che chiedono l'ergastolo per l'imputato. "percorreremo brevemente le tappe fondamentali di un", ha spiegato Menegazzo e ha parlato di "un omicidio tra i più efferati", sul quale in dibattimento sono emerse "prove certe e incontrovertibili" a mostrare "una decisione lucida" e non "l'effetto di un raptus". Impagnatiello, ha aggiunto, "presenta tratti di 'narcisismo mortale', ha ammesso i fatti solo quando è stato messo con le spalle al muro, con un ennesimo tentativo di manipolare la realtà a suo vantaggio".