Femminicidio Giulia Tramontano le pm di Milano chiedono l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello | Psicopatico senza scrupoli

La procuratrice aggiunta diLetizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo hanno chiesto la condanna alper, l’ex barman 31enne accusato di avere ucciso nel maggio 2023 la ex fidanzata, incinta di sette mesi. Dopo la loro requisitoria, nell’aula della prima corte di Assise di, prenderanno la parola gli avvocati di parte civile, Giovanni Cacciapuoti e Daniele Cacciapuoti, e i difensoriGeradini e Samantha Barbaglia. Se i tempi lo consentiranno, la Corte potrebbe ritirarsi già oggi in camera di consiglio ed emettere la sentenza., che ha espresso la volontà di non essere fotografato né ripreso dalle telecamere, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere.