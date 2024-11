Europa League 2024 25 Besiktas-Maccabi spostata in Ungheria | la Turchia non voleva ospitare la sfida

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’ospiterà il 28 novembre la partita ditra ile il club israelianoTel Aviv, inizialmente prevista a Istanbul. Si giocherà a Debrecen, e “a porte chiuse, per decisione delle autorità locali ungheresi“, ha precisato la Uefa in una nota ufficiale. La scorsa settimana ilaveva annunciato che la partita si sarebbe giocata in un paese neutrale per motivi di sicurezza, ma la nuova sede del match non era ancora nota. L’incontro tra i due club era considerato ad alto rischio, dato che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha intensificato i suoi attacchi verbali ai leader israeliani dall’inizio della guerra a Gaza.Inoltre, da più di un anno si svolgono inimponenti manifestazioni incoraggiate dal governo contro Israele, che a sua volta nell’ottobre 2023 ha chiesto ai suoi cittadini e diplomatici di lasciare lacome misura di sicurezza.