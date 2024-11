Tpi.it - Ecomondo: come affrontare il rischio di povertà idrica e costruire nuovi modelli per le città del futuro

Ripensare idelle nostre, i consumi, sfruttare al meglio le risorse naturalil’acqua. Il cambiamento climatico, i cui effetti sono sempre più frequentemente e in maniera drammatica sotto gli occhi di tutti, impone un netto mutamento nelle abitudini e negli stili di vita di tutti, se vogliamo salvare il pianeta e garantire unalle prossime generazioni.In tal senso l’acqua è un bene comune che richiede tutela, conoscenza e una gestione sempre più coordinata, efficiente e sostenibile. Di questo e molto altro si è parlato a– The Green Technology Expo – l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy – che si è svolto nella Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre, e a cui hanno preso parte circa 1.