Ilgiorno.it - È morta Licia Rognini, vedova dell’anarchico Pinelli: la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana

Si è spenta all’età di 96 annidel ferroviere anarchico Giuseppe, fermato ingiustamente per ladie morto dopo essere precipitato da una finestraQuestura di Milano nel 1969. La donna, con le figlie Silvia e Claudia, si è battuta per tutta la vita per far emergere la verità sulla morte del marito, la “di”. La notiziasua scomparsa è stata seguita da numerosi messaggi di condoglianze alla famiglia sui social. “Caraquanto ti abbiamo voluto bene – è il messaggio dell’Anpi Barona –. Il nostro abbraccio più forte a Silvia e Claudia, a tutti i tuoi cari”.