Dopo un anno, l’Onu si è accorto che Hamas è la causa della guerra a Gaza

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto (datato 8 novembre 2024) sulla situazione adal 1 novembre 2023 al 30 aprile di quest’. È lungo trentadue pagine, ma è stato ampiamente citato – come se contenesse solo quello – per un riferimento in una nota a piè di pagina cinque secondo cu «ila proporzione di civili (uccisi, n.d.r.) è probabilmente superiore al settanta per cento». Il rapporto non spiega da dove sia ricavato questo dato di probabilità, mentre qualche buontemponenostra stampa lo ha usato per un’operazione ancora più avanzata, e cioè per dire che quel settanta per cento sarebbe costituito da donne e bambini (cosa che non dice neppure quel rapporto).Spiace – ma non sorprende – che quest’ultimo elaborato dato fuori dai lombi delnon sia stato citato nella sua parte più interessante e implicante.