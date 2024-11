Inter-news.it - De Grandis: «Inter, l’attacco funziona peggio! Conte? Sbaglia qui»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Decriticadell’, con Lautaro Martinez e Thuram ieri cancellati da Buongiorno e Rrahmani. Poi si sposta su.PROBLEMA ATTACCANTI – Stefano De, ospite su Sky Sport 24, ha commentato il pari di Milano: «Ci sono sei squadre in due punti, è incredibile dopo 12 giornate di campionato. Difficile non mettere Napoli etra le due favorite, sia perché hanno vinto gli ultimi due scudetti, che per l’organico. Le due squadre si sono mostrate ieri e l’ha dimostrato contro Juventus e Napoli di saper vincere. Calhanogluil rigore, ma gli attaccantino. Lautaro Martinez non è riuscito a smistare il pallone e non è stato bravo neanche nell’uno contro uno. Ieri ha sofferto la grande difesa del Napoli, con Alessandro Buongiorno che ha coperto la falla lasciata dall’addio di Kim».