Ilrestodelcarlino.it - Cosa chiedono gli studenti universitari al futuro Governatore dell’Emilia-Romagna

Bologna, 11 novembre 2024 – Sanità, diritto allo studio ed emergenza abitativa. Mobilità da migliorare e occasioni di socialità da garantire. Questo e molto altro sono le richieste che le studentesse e glivorrebbero portare all’attenzione della futura presidenza regionale, mettendo in luce priorità e problematiche della vita accademica. In occasione delle elezioni, che saranno domenica 17 e lunedì 18 novembre in Emilia-, abbiamo intervistato alcunidell’Alma Mater, tra matricole e laureandi, nella zonaa di Bologna e nella sede del dipartimento di Scienze politiche Sociali, a palazzo Hercolani. Ecco il video. Matej Kastelic