Lanazione.it - Casa occupata a Pontedera, era il covo di ladri e spacciatori. La polizia denuncia sei persone

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 11 novembre 2024 – Laha smantellato ildei clandestini e deiin città. In sei avevano occupato in edificio di via IV Novembre momentaneamente disabitato e in attesa di essere venduto. L’operazione dei poliziotti del commissariato di piazza Trieste, diretto dal vicequestore aggiunto Luigi Fezza, è scattata a seguito di una segnalazione arrivata tramite il numero di emergenza unico regionale 112. Subito dopo la “soffiata” gli agenti si sono mossi in numero adeguato per ispezionare i locali e fare in modo che, eventuali abusivi presenti, non riuscissero a scappare dal palazzo occupato illegalmente. All’interno, in condizioni igieniche precarie, sono stati sorpresi cinque cittadini marocchini e uno tunisino, di età tra i 21 e 25 anni, irregolari sul territorio nazionale e tutti con diversi precedenti penali per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.