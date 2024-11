Anteprima24.it - Capua: al Ricciardi la rassegna “A teatro con mamma e papà”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAldiriprendono gli appuntamenti della domenica mattina dedicati ai più piccoli. Per il primo evento del nuovo anno firmato dallaa “con”, domenica 17 novembre alle ore 11.00 la compagnia teatrale “La Mansardadell’Orco”, diretta da Roberta Sandias, presenta “Cappuccetto Rosso”, regia di Maurizio Azzurro.La Mansardadell’Orco è una compagnia teatrale nota per la sua capacità di portare in scena fiabe e storie classiche con un approccio moderno e coinvolgente, adatto sia ai bambini che agli adulti. La loro interpretazione di Cappuccetto Rosso è una rivisitazione del celebre racconto, che unisce elementi tradizionali a tocchi di originalità e teatralità.Lo spettacolo solitamente include un mix di narrazione, musica, scenografie colorate e interazioni che catturano l’attenzione del pubblico, facendo rivivere la storia attraverso un linguaggio teatrale ricco e dinamico.