Billie Jean King Cup 2024: calendario dagli ottavi alla finale, programma, tv, streaming

LeCup Finalsdi tennis si disputeranno da mercoledì 13 a mercoledì 20 novembre: l’Italia entrerà in gioco direttamente ai quarti disabato 16 alle ore 10.00 contro la vincente di Giappone-Romania, mentre giocherà l’eventuale semilunedì 18 alle ore 17.00 contro una tra Cechia, Spagna e Polonia.A Malaga, in Spagna, lasarà poi inmercoledì 20 novembre dalle ore 17.00. Dall’altro lato del tabellone l’Australia attende ai quarti la vincente di Slovacchia-Stati Uniti, così come il Canada sfiderà ai quarti la vincente tra Germania e Regno Unito.La diretta tv delleCup Finalsdi tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttadelle partite sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.