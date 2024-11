Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Sinner riceve il premio per il “miglior taglio di capelli”. Ma Zverev protesta: “Li ho fatti crescere per tre anni” – Video

Le Atpin corso a Torino non sono solo il torneo che chiude la stagione del circuito maschile. Sono anche il Gran Galà del tennis, il ballo a cui partecipano ii otto della classe, in questo caso la stagione 2024. E così a Torino, oltre allo spettacolo sul campo della Inalpi Arena, c'è spazio anche per tanto altro. Compresi sfottò e divertimento. Ne è un esempio lo speciale "" assegnato dalla Atp a J, che quest'anno oltre a due Slam, tre Masters 1000 e due Atp 500, si è preso per il titolo di "best hair". Ovvero didi. Ma il numero 2 al mondo, Alexander, non ha gradito: "Ma che diavolo è questo?", ha domandato.