Oasport.it - Arriva la versione femminile di Primoz Roglic? Sophie Sorschag passa dal salto con gli sci al ciclismo, proprio come il blasonato sloveno!

Dodici mesi orsono si era detto, saltatrice austriaca in rotta con la sua federazione, avesse deciso di assumereporto kosovaro allo scopo di perseguire i propri obiettivi agonistici. L’esito non è stato dei più felici, poiché l’ormai ventiseienne carinziana ha vissuto una stagione invernale deficitaria, chiusa peraltro in anticipo per scarsità di risultati.Orbene, diciamo che l’ambizione e l’inventiva non le mancano, poiché la ragazza si è convertita al! “Mi è sempre piaciuto andare in bicicletta” – ha spiegato la diretta interessata – “masaltatrice non avevo tempo per praticarla. Quest’anno le cose sono andate in maniera diversa. Per caso sono finita sul sito internet della federazione ciclistica kosovara e ho letto distessero per disputarsi i campionati nazionali.