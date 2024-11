Tvzap.it - Addio Licia, è morta a 96 anni: “Si è sempre battuta per la verità”. Ecco chi era

all’età di 96Rognini Pinelli. “Una vita spesa con dignità, coerenza e coraggio in difesa del nome di Pino. Caraquanto ti abbiamo voluto bene. Il nostro abbraccio più forte a Silvia e Claudia Pinelli, a tutti i tuoi cari“, scrive l’Anpi nel salutare per l’ultima volta la donna. (Continua.) Leggi anche: Grave lutto perColò, il messaggio di dolore sui social è da brividiLeggi anche: Parigi, trovato un cadavere in una valigia: si tratta di un bimbo di 10Rognini PinelliSi è spenta all’età di 96Rognini Pinelli. L’annuncio della sua scomparsa ha generato una sensazione di profonda tristezza. Era una donna molto stimata. Per tutta la sua vita si èper lasulla morte del marito Pino. Oggi a ricordarla è anche l’Anpi Milano con una nota che commuove.