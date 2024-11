Sport.quotidiano.net - Zenith, gara da brividi. "Cuore e carattere contro il Lentigione»

Trasferta daper laPrato. Oggi pomeriggio alle 14.30 il sodalizio di via del Purgatorio sarà ospite in casa del, attuale sesta forza del campionato con 17 punti, per la sfida valida come 11esima giornata di andata del girone D di serie D. Un match nel quale i bluamaranto dovranno cercare a tutti i costi di fare punti, dopo le tre battute di arresto consecutive della settimana scorsa, per tentare di risollevarsi in classifica. Subito a disposizione i nuovi arrivati, Pupeschi in difesa e Perugi a centrocampo. Non saranno però convocati per il match alcuni giocatori della rosa che nei prossimi giorni dovrebbero trovare nuova sistemazione altrove, cioè Vezzi, Gemignani e Prati. "Ilè una squadra di spessore che tende sempre a giocare partendo da dietro.