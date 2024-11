Bergamonews.it - Sant’Omobono inaugurata la nuova sede per il Soccorso alpino

. È una casetta in legno adibita a deposito automezzi e centro operativo, che va a sostituire la vecchiain una stanza nell’attualedel Cai Valle Imagna, all’ingresso del percorso vitae a: è laper il. È statanella mattina di sabato 9 novembre a. Situata nell’area feste di Cepino, in via Padania, area gestita dalla Polisportiva Virtus Cepino e di proprietà comunale.Laoperativa, che fungerà anche da punto di ritrovo per le attività formative, ha una superficie di circa 90 metri quadrati. All’interno vi sono un box che ospita una jeep allestitaoperativamente per le operazioni di, una sala principale per le attività di riunione, coordinamento e aggiornamento, e un locale tecnico adibito a sala radio e comunicazioni e una seconda piccola stanza con materiale tecnico.