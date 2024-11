Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, detenuti protestano sulle mura del carcere: il Sappe chiede interventi immediati

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la singolare protesta di ieri nella Casa circondariale di S., nel Casertano, quando trehanno posto in essere una manifestazione di protesta salendodei passeggi del Reparto Danubio “Francesco Uccella”, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sollecita provvedimenti per l’intero sistema dell’esecuzione della pena. Vincenzo Berrini, segretario, informa infatti che “nella giornata di sabato, tresi sono arrampicati salendodel reparto Danubio del. Uno, in realtà, è caduto ed è subito sceso mentre gli altri due vi sono rimasti per qualche ora. Il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto evitando ulteriori conseguenze e, dopo una paziente opera di persuasione, ottimamente coordinati da Comandante e vice Comandante presenti sul posto, i duesono scesi e ricondotti in cella”.