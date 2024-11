Spazionapoli.it - San Siro vs Lukaku, svelata l’accoglienza degli interisti: cosa succederà

Grande attesa a Milano per il ritorno dell’attaccante del Napoli Romelu, che si è lasciato non nel migliore dei modi con l’Inter e i suoi tifosi: novità sul.A Milano è ormai tutto pronto per un big match che può dire molto sulle sorti della Serie A ora in corso: questa sera, allo stadio San, andrà in scena la sfida tra l’Inter e il Napoli. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per le otre 20:45, con la squadra di Antonio Conte che cercherà di fare del suo meglio per cercare di difendere il primo posto dall’assalto dei padroni di casa.Ci si aspetta sicuramente di più da parte di Romelu, che questa sera certamente non passerò inosservato. L’attaccante belga non si è lasciato nel migliore dei modi con la sua ex piazza, che ancora non ha digerito l’estate di voci legate a un possibile approdo alla Juventus nel corso dell’estate del 2024.