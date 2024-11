Laprimapagina.it - Roma. Fatale a Juric la quarta giornata, la sconfitta interna con il Bologna, Mancini in pole

Si va verso il terzo allenatore da inizio stagione! L’avventura disulla panchina dellatermina dopo appena 53 giorni, con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e una media punti totale (tra campionato ed Europa League) di appena 1,25 punti.passerà alla storia come il peggior allenatore dellanegli ultimi 20 anni.Laè ora alla ricerca del suo terzo allenatore stagionale, dopo De Rossi e lo stesso. Il nome preferito è Roberto, con cui ci sono già stati dei contatti nei giorni scorsi. L’ex ct azzurro chiede però un accordo lungo, almeno un biennale con opzione per il terzo anno.La goccia che ha fatto traballare definitivamente la panchina di Ivanè stato il ko per 2-3 contro il. Subito dopo il fischio finale è arrivata la nota del club giallorosso.