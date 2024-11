Roma chi sarà il sostituto di Juric? L’ipotesi Mancini De Rossi fuori dall’elenco

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei pmi giorni”. A scriverlo è lanel comunicato che annuncia l’esonero di Ivandopo la sconfitta contro il Bologna in casa. Una nota breve, ma che fornisce già un indizio: Daniele Denon viene preso in considerazione al momento come soluzione per la guida tecnica. Laintende cercare un “nuovo responsabile dell’area tecnica”. Un terzo allenatore in questa stagione, il quarto se si considera l’anno solare e quindi Josè Mourinho. Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Roberto, che di recente ha rescisso il suo legame con la Federazione dell’Arabia Saudita. L’ex Ct azzurro non allena un club dal 2018, quando chiuse al quinto posto il campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo.